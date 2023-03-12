Москвичам рассказали о новостях российских регионов

Снежный циклон устроил на дорогах Приморья транспортный коллапс. Движение во Владивостоке практически парализовано. Трафик крайне затрудняет рельеф местности: там много спусков и подъемов. По этой причине проезд в город для большегрузов временно закрыт. А на одном из самых крутых спусков закрыли движение для всех машин. Снегопад сопровождается сильным ветром. Из-за аварии в регионе без электричества остались примерно 30 тысяч абонентов.

Притормозить пришлось и водителям в Петербурге. Там тоже разбушевалась снежная стихия. Из-за сильного снегопада город на несколько часов встал в пробках. Дороги сильно замело. В центре города пассажирам даже пришлось самим толкать троллейбус, чтобы добраться до дома.

А в Сочи между тем уже весна. Там распустились первоцветы. Горожан радуют подснежники и нарциссы. Также зацвела магнолия суланжа. Первые изящные лепестки появились на деревьях уже в конце января. Это на месяц раньше, чем в прошлом году.

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