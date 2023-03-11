Открытое горение ликвидировали в подмосковном цехе по производству пластика

Фото: МЧС России

Открытое горение ликвидировали в цехе по производству пластика в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Подмосковью сообщает ТАСС.

"6:03 – ликвидация открытого горения", – сообщили в пресс-службе.

Пожар начался в ночь на 11 марта в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье. Его площадь составила 5 000 квадратных метров, на площади в 3 500 квадратных метров у здания обрушилась крыша. Здание стоит отдельно и огонь не представлял угрозы соседним строениям, сообщали в МЧС.

В 02:35 пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 5 000 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 60 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 9 единиц техники.

Сведения о погибших и пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье в районе поселка Развилка. Тогда огонь охватил помещение на первом этаже в строящемся жилом комплексе.

До этого пожар произошел в Брянской области в здании с гостиницами и магазинами. Многофункциональное здание горело на площади 1,6 тысячи квадратных метров, тогда обошлось без пострадавших.

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