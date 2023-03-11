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Пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье локализовали
Фото: МЧС России
Пожарные локализовали возгорание в подмосковном цехе по производству пластика на площади в 5 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар вспыхнул в ночь на 11 марта в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье.
"В 02:35 – локализация на 5000 квадратных метров", – указано в сообщении.
Площадь возгорания составила 5 000 квадратных метров, на площади в 3 500 квадратных метров у здания обрушилась кровля. В МЧС уточнили, что здание стоит отдельно и угрозы соседним строениям нет.
На данный момент к тушению пожара привлечены 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек и 9 единиц техники.
Сведений о погибших и пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в Подмосковье в районе поселка Развилка. Тогда загорелось помещение на первом этаже в строящемся жилом комплексе.
До этого пожар произошел в одном из корпусов Главного управления МВД на Петровке 38. Четырехэтажное здание на данный момент находится на реконструкции, огонь удалось быстро потушить, пострадали лишь 15 квадратных метров.
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