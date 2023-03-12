Выставка спецтехники пройдет в Москве на следующей неделе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Выставка коммунальной, строительной, спасательной и другой спецтехники состоится в Москве с 13 по 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что на предстоящей неделе в столице решено объявить Неделю городского хозяйства по случаю Дня работников ЖКХ, который в этом году выпал на 19 марта.

"В рамках этого масштабного мероприятия расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура, покажем образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Выставка пройдет возле развлекательного центра "Остров Мечты". Там представят свыше 100 единиц спецтехники. Посетители смогут узнать об особенностях машин и сферах их использования.

Ранее на станции метро "Воробьевы горы" в Москве открылась выставка "История прыжков с шестом". До 26 марта пассажиры смогут узнать, как менялся этот вид спорта, какие шесты использовали спортсмены раньше и какую форму носят сейчас.



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