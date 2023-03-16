Мишустин считает нужным смотреть на суть обвинений по ситуации с блогерами Чекалиными

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в случае с обвинениями против блогеров Валерии и Артема Чекалиных нужно смотреть на суть дела, и попросил Федеральную налоговую службу разобраться в ситуации. Этот вопрос был поднят на встрече главы правительства с фракцией "Новые люди".

Против Лерчек и ее мужа возбудили еще одно уголовное дело. Их подозревают в отмывании денег. Речь идет о сумме в 130 миллионов рублей. Ранее паре предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.