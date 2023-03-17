Под Зеленоградом неизвестный открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома

В деревне Голубое под Зеленоградом мужчина открыл стрельбу с балкона 20-этажного дома на улице Парковой.

Местные жители сообщили, что сначала неизвестный начал пускать фейерверк с балкона, после чего принялся стрелять из ружья.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В данный момент подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который напал на офис управляющей компании с самодельным огнеметом и попытался поджечь четырех человек. По словам очевидцев, до этого случая мужчина издевался над животными.

До этого прокуратура сообщила о задержании жителя Вятских Полян, который открыл стрельбу из окна.

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