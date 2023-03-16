Парень до смерти избил свою девушку в подмосковной Электростали – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина избил свою девушку на улице Электростали в Московской области. В результате случившегося она скончалась. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Во время конфликта молодые люди были в нетрезвом состоянии. По словам собеседника телеканала, 31-летняя девушка получила от напавшего Сергея Лачина травмы лица и головы. Она умерла до приезда врачей.

По данным источника, преступника задержали. Выяснилось, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за нападение на другую девушку, которой он нанес ножевые раны. Инцидент случился в 2017 году. Тогда было возбуждено уголовное дело.

Ранее двоих детей нашли рядом с телами родителей в Екатеринбурге. Их госпитализировали. Жильцы дома услышали детский плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи. В помещении они нашли мертвых мужчину и женщину, рядом с ними были их дети.

Позже в полиции раскрыли подробности жизни супругов, тела которых нашли в квартире в Екатеринбурге. По словам главы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшими оказались граждане 1993 и 1997 годов рождения.

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