В ФПК сообщили об увольнении причастных к избиению собаки на ж/д станции в Москве

Фото: depositphotos/mihail39

Причастные к случаю с избиением собаки у железнодорожной станции Москва-3 сотрудники уволены, сообщает в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"Причастные к инциденту сотрудники ЧОО "Драбант" и АО "ФПК" уже уволены. Их бесчеловечному поступку нельзя найти оправдание", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе встречи начальника столичного филиала ФПК Евгения Попова с соучредителем АНО "Поделись с другом" Анастасией Недопекиной обсуждались состояние пострадавшего животного и конкретные меры, принятые в компании после расследования инцидента.

Как пояснили в ФПК, на данный момент дело вновь направлено на доследование, следствие установит обстоятельства случившегося и степень вины подозреваемых.



"Ситуация находится под постоянным контролем руководства компании. Следствию будет оказано всестороннее содействие. Приюту, где проходит лечение и восстановление пострадавшее животное, – компания окажет помощь", – добавили в компании.

Кроме того, ФПК намерена на систематической основе оказывать благотворительную помощь бездомным животным, столкнувшись с вопиющим случаем безжалостного отношения к животным.

Ранее в Сети распространилась информация об избитой собаке на железнодорожной станции в Москве. Из публикаций стало известно, что один из сотрудников РЖД на станции Москва-3 жестоко избил животное и закидал его мешками с мусором.

Проверку по поводу случившегося организовала РЖД, а также Московская межрегиональная транспортная прокуратура.



"Московский патруль": в Подмосковье похитили двух британских корги

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!