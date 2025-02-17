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17 февраля, 11:15

Происшествия

Ребенок, который едва не утонул в бассейне в Москве, сейчас в удовлетворительном состоянии

Ребенок, который едва не утонул в бассейне в Москве, сейчас в удовлетворительном состоянии

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Семилетний мальчик, который чуть не утонул в бассейне в Москве, сейчас в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ребенок находится в больнице.

Ранее стало известно, что во время инцидента тренер ребенка отвлекся на телефон. Мальчика спас мужчина, плывший на соседней дорожке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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