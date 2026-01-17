Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 21:30

Происшествия

Новости регионов: в Иркутской области загорелся торговый центр

Новости регионов: в Иркутской области загорелся торговый центр

Самосвал застрял под мостом на юге Москвы

Новости регионов: после взрыва газа на Ставрополье три человека находятся в тяжелом состоя

В Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе

В Москве сеть фитнес-клубов отказалась выдавать сотрудникам зарплату

СК предъявил обвинение водителю Porsche, въехавшему в авто ГИБДД в Балашихе

Пожар произошел в жилом доме в Люберцах

27 человек пострадали в Подмосковье во время катания на ватрушках в новогодние праздники

В Екатеринбурге водитель квадроцикла катал детей на тюбингах по дорогам

Пожарный гидрант прорвало в доме на юге Москвы

Торговый центр загорелся в Ангарске Иркутской области. Спасателям удалось вытащить из пожара пятерых человек. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров, однако, по предварительной информации, пострадавших нет.

Жители Камчатки делятся кадрами заснеженных улиц и дворов после аномальных снегопадов. Вдоль дорог лежат сугробы выше человеческого роста, а местные жители откапывают имущество и прокладывают сквозь снег ходы.

Сотрудники МЧС в Саратове спасли косулю, которая застряла на глади реки и не смогла двигаться из-за скользкой поверхности. Для того, чтобы животное не убежало, один из мужчин лег вместе с ним на капот вездехода. Косулю отпустили после того, как довезли до леса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоЕкатерина Фоменко

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика