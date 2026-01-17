Новости регионов: в Иркутской области загорелся торговый центр

Торговый центр загорелся в Ангарске Иркутской области. Спасателям удалось вытащить из пожара пятерых человек. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров, однако, по предварительной информации, пострадавших нет.

Жители Камчатки делятся кадрами заснеженных улиц и дворов после аномальных снегопадов. Вдоль дорог лежат сугробы выше человеческого роста, а местные жители откапывают имущество и прокладывают сквозь снег ходы.

Сотрудники МЧС в Саратове спасли косулю, которая застряла на глади реки и не смогла двигаться из-за скользкой поверхности. Для того, чтобы животное не убежало, один из мужчин лег вместе с ним на капот вездехода. Косулю отпустили после того, как довезли до леса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

