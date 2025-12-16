Главного тренера "Зенита" Сергея Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак и его жена Анна были задержаны в аэропорту Мюнхена. По словам супруги, они прилетели в Германию по медицинским причинам.

При оформлении tax-free перед вылетом их попросили пройти в отдельный кабинет, где выяснилось, что по новым таможенным правилам ЕС граждане России не могут вывозить предметы роскоши дороже 300 евро за каждую единицу.

В итоге пара заплатила внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, оставив покупки в Германии. Пока их оформляли, самолет улетел. За новые билеты Семакам пришлось доплатить крупную сумму. Жена тренера написала в социальной сети, что они простились с этой страной навсегда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.