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16 октября, 15:30

Происшествия

Российские магазины приостановили продажи зефира на мальтите

Российские магазины приостановили продажи зефира на мальтите

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После появления в СМИ информации о том, что якобы сотни москвичей пожаловались на недомогание после употребления зефира на мальтите, ретейлер "ВкусВилл" отправил образцы продукта на экспертизу и приостановил его продажу. Другая торговая сеть – X5 Group – временно прекратила реализацию зефира с содержанием мальтитного сиропа в магазинах "Перекресток", "Пятерочка" и онлайн-гипермаркете Vprok.ru.

Тем временем Роспотребнадзор инициировал проверку кондитерской фабрики в Дмитрове и отправил образцы продукции на лабораторные исследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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