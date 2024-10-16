Российские магазины приостановили продажи зефира на мальтите

После появления в СМИ информации о том, что якобы сотни москвичей пожаловались на недомогание после употребления зефира на мальтите, ретейлер "ВкусВилл" отправил образцы продукта на экспертизу и приостановил его продажу. Другая торговая сеть – X5 Group – временно прекратила реализацию зефира с содержанием мальтитного сиропа в магазинах "Перекресток", "Пятерочка" и онлайн-гипермаркете Vprok.ru.

Тем временем Роспотребнадзор инициировал проверку кондитерской фабрики в Дмитрове и отправил образцы продукции на лабораторные исследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.