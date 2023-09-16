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16 сентября, 10:00

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел в торговом центре на юге Санкт-Петербурга

Новости регионов: пожар произошел в торговом центре на юге Санкт-Петербурга

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Мощный пожар тушили этой ночью в торговом центре на юге Санкт-Петербурга. За два часа пламя заняло площадь в тысячу квадратных метров. Уже прибывших бригад для тушения было недостаточно, поэтому группу усилили дополнительными расчетами пожарных и спасателей. К этому часу огонь ликвидировали, сейчас выясняют причины возгорания. О пострадавших и погибших не сообщается.

Новый случай заражения сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области. Диагноз подтвердился у подростка. Таким образом, общее количество заразившихся в регионе выросло до 10 человек. Всего на территории области было зарегистрировано три очага сибирской язвы. Как объясняют специалисты, чаще всего этим опасным инфекционным заболеванием люди заражаются от животных, поэтому в фермерских хозяйствах сейчас проводят прививочную кампанию.

Туристов, пострадавших в аварии вездехода в Бурятии эвакуировали с места ЧП. Их вертолетом доставят в Улан-Уде, где передадут медикам. Машина с туристами перевернулась накануне, травмы получили двое мужчин. Еще три человека не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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