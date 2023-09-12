Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнением и ураганом на северо-востоке страны. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Президент попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших. Глава РФ подчеркнул, что власти готовы оказать необходимое содействие.

"Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии", – написал он.

Как уточняет телеканал Al Hadath со ссылкой на источники, в ливийском городе Дерна погибли не менее 6 тысяч человек в результате сильных ливней и наводнения.

В воскресенье, 10 сентября, из-за проливных дождей, которые были вызваны пришедшим в Ливию циклоном "Даниэль", в ряде городов и населенных пунктов на востоке страны образовались паводки, наводнения.

Представители Минздрава Ливии предположили, что число жертв сильных ливней и наводнений возрастет до 10 тысяч человек.

Ранее циклон, обрушившийся на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, унес жизни 42 человек. Он сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям. Из-за буйства стихии почти трем тысячам человек пришлось покинуть свои дома, более 1 600 человек остались без крова.

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