Минздрав Ливии заявил, что число погибших в результате наводнений возрастет до 10 тысяч

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Представители Минздрава Ливии предположили, что число жертв сильных ливней и наводнений, которые наблюдаются в восточных районах страны, возрастет до 10 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

"Минздрав Ливии ожидает, что число жертв стихийного бедствия на востоке возрастет до 10 тысяч", – передал слова сотрудника ведомства телеканал.

Отмечается, что до этого Минздрав Ливии сообщал о 3 тысячах погибших в результате наводнений. Позже в районе города Тобрука было найдено еще 300 тел.

Количество граждан, пропавших без вести из-за наводнений, достигло 10 тысяч человек, заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан. Об этом сообщает Reuters.

"Мы можем подтвердить из наших независимых источников информации, что число пропавших без вести на данный момент приближается к 10 тысячам", – заявил он.

Исполняющий обязанности премьер‑министра Ливии Осама Хамада отмечал, что число граждан, погибших в результате наводнений в ливийском городе Дерне, уже превысило 2 тысячи. По словам представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмеда аль-Мисмари, в Дерне пропали без вести порядка 5–6 тысяч человек, передает РИА Новости.

Сотрудник Красного Полумесяца назвал ситуацию в Дерне и соседних районах Ливии катастрофической, при этом организация и государство пытаются помочь гражданам, однако их возможности имеют определенные ограничения.

Он почеркнул, что три района в городе были разрушены из-за наводнений.

"Мы нуждаемся в любом международном сотрудничестве. <...> Необходимы более масштабные поисковые операции", – сказал он.

В воскресенье, 10 сентября, из-за проливных дождей, которые были вызваны пришедшим в Ливию циклоном "Даниэль", в ряде городов и населенных пунктов на востоке страны образовались паводки, наводнения.

В связи с произошедшим местные власти приняли решение закрыть аэропорты и морские порты, находящиеся в зоне бедствия. Также в городах, пострадавших от наводнений, был введен комендантский час.

Ранее сообщалось, что в результате циклона, который обрушился на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, погибли 42 человека, еще 46 пропали без вести.

Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям. В результате произошедшего почти 3 тысячам человек пришлось покинуть свои дом, более 1,6 тысячи человек остались без крова.



Более 2 тыс человек погибли в результате наводнений в Ливии