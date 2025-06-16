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16 июня, 19:15

Происшествия

Новости регионов: автобус врезался в четыре легковых автомобиля в Нижнем Новгороде

Новости регионов: автобус врезался в четыре легковых автомобиля в Нижнем Новгороде

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ДТП произошло в Нижнем Новгороде. Водитель маршрутного автобуса потерял управление и врезался в четыре легковых автомобиля в потоке. В результате удара внедорожник откинуло с дороги, он врезался в светофор и оказался зажат между столбом и автобусом. По словам очевидцев, у маршрутки отказали тормоза. О пострадавших пока не сообщается, но на место уже прибыли как минимум две бригады медиков и другие экстренные службы.

В Забайкальском крае за неделю ликвидировано 27 пожаров. Огонь охватил 375,6 тысячи гектаров. Огонь тушат Авиалесоохрана и наземные лесные службы. Пожарные парашютисты работают с воздуха. Десантники применяют взрывной способ прокладки защитных полос. Кроме того, специалисты искусственно вызывают дожди с борта самолета-зондировщика Ан-26 "Циклон". Как сообщили в МЧС, большую часть природных пожаров на территории региона уже удалось локализовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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