МАГАТЭ продолжит инспекции в Иране при первой возможности

Миссия Международного агентства по атомной энергии продолжит проверки в Иране, как только это станет возможным. Пока специалисты остаются в стране, однако работа серьезно осложнена.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре постройки. Также он предостерег, что военная эскалация на Ближнем Востоке создает угрозу жизням и увеличивает вероятность радиационного выброса.

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