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16 июня, 15:15

Политика

МАГАТЭ продолжит инспекции в Иране при первой возможности

МАГАТЭ продолжит инспекции в Иране при первой возможности

РСТ сравнил ситуацию с туристами в ОАЭ с "почти эвакуацией"

МАГАТЭ предупредило об угрозе радиационного выброса из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Миссия Международного агентства по атомной энергии продолжит проверки в Иране, как только это станет возможным. Пока специалисты остаются в стране, однако работа серьезно осложнена.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре постройки. Также он предостерег, что военная эскалация на Ближнем Востоке создает угрозу жизням и увеличивает вероятность радиационного выброса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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