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16 июня, 14:15

Происшествия

МАГАТЭ предупредило об угрозе радиационного выброса из-за конфликта на Ближнем Востоке

МАГАТЭ предупредило об угрозе радиационного выброса из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Международное агентство по атомной энергии выразило обеспокоенность военной эскалацией на Ближнем Востоке. По данным главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в результате атак на ядерный объект в иранском Исфахане уже повреждены четыре строения.

Агентство подчеркивает, что ситуация угрожает жизням людей и увеличивает риск радиационного выброса. Насколько оно опасно для тех, кто до сих пор находится на территории Ирана? Как сильно вырастет радиус поражения радиацией?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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