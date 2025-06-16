Чемпион мира по ледовому спидвею Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии

Авария произошла на автодороге Р-240 в Башкирии. В ДТП погиб чемпион мира по спидвею на льду Николай Красников. Об этом сообщили в министерстве спорта республики.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Lada Granta и встречные грузовики "Газель", Sitrak. Красников – восьмикратный чемпион мира в личном зачете, многократный чемпион и обладатель Кубка России по мотогонкам на льду.

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