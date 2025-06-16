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16 июня, 12:15

Происшествия

Чемпион мира по ледовому спидвею Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии

Чемпион мира по ледовому спидвею Николай Красников погиб в ДТП в Башкирии

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Авария произошла на автодороге Р-240 в Башкирии. В ДТП погиб чемпион мира по спидвею на льду Николай Красников. Об этом сообщили в министерстве спорта республики.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Lada Granta и встречные грузовики "Газель", Sitrak. Красников – восьмикратный чемпион мира в личном зачете, многократный чемпион и обладатель Кубка России по мотогонкам на льду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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