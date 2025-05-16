Новости регионов: гараж загорелся в Новороссийске

Пожар вспыхнул в Новороссийске. Огонь охватил гараж с автомобилем. Местные жители сообщили, что слышали громкий хлопок. Возгорание удалось локализовать на площади 60 квадратных метров. Спасатели продолжают работать на месте ЧП.

Между тем взрыв произошел на территории завода в Башкирии. Затем начался пожар, и произошло частичное обрушение. Пострадали три человека – их госпитализировали в тяжелом состоянии. Как рассказали в МЧС, еще один человек может оставаться под завалами. В настоящее время его ищут. По предварительной информации, причиной ЧП стала разгерметизация печного оборудования.

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