Новости регионов: вертолет МЧС доставил полтонны гумпомощи в горные районы Дагестана

Вертолет МЧС доставил полтонны гуманитарной помощи в горные районы Дагестана. Из-за аномальных снегопадов они оказались отрезаны от большой земли: местные жители не могут выехать из своих сел. Спасатели привезли лекарства, продукты и предметы первой необходимости.

Разлившаяся Ока унесла деревянный дом в Нижегородской области. По последним данным, в регионе подтоплены более 20 участков. МЧС прогнозирует, что уровень воды в Оке и Волге может подняться еще на 1,5 метра.

Бывший работник монастыря в Тверской области украл из обители почти полмиллиона рублей. Из братского корпуса пропали деньги, которые лежали на столе и предназначались для нужд храма. Возбуждено уголовное дело.

