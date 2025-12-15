Пенсионерка из Подмосковья осталась без жилья, заложив его для квартиранта

В подмосковных Люберцах разбираются в истории с пенсионеркой, которая лишилась жилья, пытаясь помочь квартиранту. Галина Лякшева заложила собственную квартиру, чтобы взять кредит для одного из жильцов. После того как долги не были возвращены, жилье выставили на торги, а новый собственник после роста цен продал его, предварительно выселив хозяйку.

Вещи пожилой женщины оказались на улице, а саму ее приютили соседи. Администрация городского округа пообещала предоставить временное жилье и поместила вещи на хранение. Юристы полагают, что это классическая мошенническая схема и есть основания для признания кредитного договора недействительным. Ситуацией занимается полиция.

