Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 11:15

Происшествия

Пенсионерка из Подмосковья осталась без жилья, заложив его для квартиранта

Пенсионерка из Подмосковья осталась без жилья, заложив его для квартиранта

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подходе к столице

Автобус с детьми упал в овраг в Колумбии

Шри-Ланка обратилась к России за помощью после циклона "Дитва"

В Голливуде убили известного режиссера Роба Райнера и его жену

Американский миллиардер выписал чек на 100 тыс долларов остановившему террориста в Сиднее

СК начал проверку после пропажи 15 человек в Пермском крае

В Кремле оценили решение FIDE о допуске шахматистов РФ к соревнованиям с символикой

Новости регионов: жители одного из районов остались без света на Сахалине из-за непогоды

Суд оштрафовал пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогера

В подмосковных Люберцах разбираются в истории с пенсионеркой, которая лишилась жилья, пытаясь помочь квартиранту. Галина Лякшева заложила собственную квартиру, чтобы взять кредит для одного из жильцов. После того как долги не были возвращены, жилье выставили на торги, а новый собственник после роста цен продал его, предварительно выселив хозяйку.

Вещи пожилой женщины оказались на улице, а саму ее приютили соседи. Администрация городского округа пообещала предоставить временное жилье и поместила вещи на хранение. Юристы полагают, что это классическая мошенническая схема и есть основания для признания кредитного договора недействительным. Ситуацией занимается полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаМуса Мстоян

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика