Водитель каршеринга разбил 10 машин в Измайлове

Порядка 10 машин разбил водитель каршеринга в Измайлове. Кадры выложили в Сеть очевидцы, которые пытались остановить этот гоночный заезд.

По их словам, мужчина с открытой бутылкой алкоголя ехал по соседнему бульвару, задел другой автомобиль и пытался скрыться с места во дворе. Но в итоге помял еще семь машин, а также забор. Еще он чуть не выехал на детскую площадку.

Совместными усилиями очевидцам удалось вытащить его из салона и заглушить мотор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.