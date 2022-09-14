Крупный пожар пытаются потушить на юго-западе Турции. В работах задействовано более 50 единиц техники, включая восемь вертолетов и пять самолетов.

Как сообщают местные телеканалы, загорелся лес у курортного города Мугла. Пока пожарные не могут справиться с пламенем. Огонь быстро распространяется из-за ветра и уже угрожает нескольким населенным пунктам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

