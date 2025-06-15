Новости регионов: на Камчатке изъяли почти 1 тонну немаркированного лосося

На Камчатке изъяли почти 1 тонну немаркированного лосося. Выпуск нелегальной продукции организовал один из руководителей местного рыбзавода. По данным полиции, мужчина производил, перерабатывал и хранил замороженную нерку, не внося данные о реальных объемах добытой рыбы в специальную программу. От его действий ущерб составил более 400 тысяч рублей. Всю партию лососевых конфисковали. Возбуждено уголовное дело.

В Казани за несколько часов дождя затопило дороги и тротуары. Автомобили с трудом пробирались по глубоким лужам, некоторые машины заглохли прямо на проезжей части. Из-за непогоды были повреждены провода линий электропередачи, на многих улицах отключились светофоры, что спровоцировало пробки. Местные жители сообщили о проблемах со связью, местами отсутствовал мобильный интернет.

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