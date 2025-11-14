Форма поиска по сайту

14 ноября, 07:15

Происшествия

Подросток устроил поджог в ТЦ "Авиапарк" в Москве

16-летний подросток устроил поджог в кинотеатре торгового центра "Авиапарк" в Москве. Он пронес с собой в зрительный зал канистру с горючей жидкостью.

По словам очевидцев, молодой человек действовал по указанию телефонных кураторов, которые должны были заплатить ему за это 2,5 тысячи рублей. Персонал ликвидировал огонь самостоятельно. Поджигателя передали полиции сразу после задержания, подростку может грозить до 5 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожаргородвидеоМитя КозачинскийДарья ЕрмаковаПолина Гура

