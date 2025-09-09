Форма поиска по сайту

Новости

09 сентября, 22:30

Происшествия

Новости регионов: посетителей четырех музеев эвакуировали в Санкт-Петербурге

Рухнувшая в Красногорске часть комплекса "Снежком" повредила кабель электропередачи

"Московский патруль": в Мытищах задержан подозреваемый в ограблении салона красоты

"Московский патруль": семья пострадавшей от падения бутылки девочки получит компенсацию

"Московский патруль": полиция пресекла контрабанду 300 кг наркотиков под видом яблок

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине за попытку оклеветать полицейского

"Московский патруль": владелиц зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Непале

Жители Красногорска остались без света после обрушения конструкций "Снежкома"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 сентября

В "Эрмитаже", Музее Фаберже, Всероссийском музее А. С. Пушкина и Мемориальном музее-лицее провели эвакуацию в Санкт-Петербурге. В полицию поступили анонимные сообщения о том, что в зданиях якобы находятся опасные предметы. Сотрудники Росгвардии вывели на улицу посетителей и сотрудников.

В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину, который напал на водителя автобуса. 56-летний злоумышленник выбежал на дорогу с пистолетом и начал угрожать. Он забрал у водителя тысячу рублей и сбежал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева

