Новости регионов: посетителей четырех музеев эвакуировали в Санкт-Петербурге

В "Эрмитаже", Музее Фаберже, Всероссийском музее А. С. Пушкина и Мемориальном музее-лицее провели эвакуацию в Санкт-Петербурге. В полицию поступили анонимные сообщения о том, что в зданиях якобы находятся опасные предметы. Сотрудники Росгвардии вывели на улицу посетителей и сотрудников.

В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину, который напал на водителя автобуса. 56-летний злоумышленник выбежал на дорогу с пистолетом и начал угрожать. Он забрал у водителя тысячу рублей и сбежал.

