В жилом доме на проспекте Мира подъезд залило кипятком

В жилом доме на проспекте Мира в Москве подъезд залило кипятком, а его жильцы остались временно без отопления. В здании идут строительные работы, меняют трубы и другое оборудование.

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов рассказали о причинах аварии. По их данным, сотрудники подрядной организации по просьбе жителей демонтировали самодельную трубу, которая вела из подъезда в коммерческое помещение. Аварию ликвидировали, тепло в квартиры уже вернули.

