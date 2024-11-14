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14 ноября, 07:15

Происшествия

Авария произошла в районе подмосковных Люберец

Авария произошла в районе подмосковных Люберец

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Авария произошла в районе подмосковных Люберец вечером 13 ноября. ДТП случилось на 23-м километре Новорязанского шоссе, когда автофургон столкнулся с грузовиком. Удар был настолько сильным, что кабина грузовика практически полностью деформировалась.

Очевидцы сообщают о гибели водителя, однако эта информация пока не подтверждена официально. Причины аварии предстоит выяснить. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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