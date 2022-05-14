В Сети показали кадры аварии на ТТК у съезда на 1-й Угрешский проезд

Появились кадры аварии, которая произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца на съезде на 1-й Угрешский проезд. Там автомобиль вылетел на ограждение и перевернулся.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Движение на данном участке практически не затруднено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.