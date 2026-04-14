Новости

Новости

14 апреля, 12:30

Новости мира: стрельба в школе произошла в турецком городе Сиверек

Новости мира: стрельба в школе произошла в турецком городе Сиверек

В турецком городе Сиверек произошла стрельба в школе. По данным местных властей, ранения получили 16 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения. Среди пострадавших – 4 преподавателей, 10 учеников, полицейский и сотрудник столовой. Молодой человек проник на территорию учебного заведения и начал беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецназа и медицинские работники. В ходе операции по задержанию нападавшего он был убит.

В Словении проведут референдум о выходе из НАТО. Об этом заявил новый председатель Госсобрания страны Зоран Стеванович. По его словам, Любляна должна вести политику самостоятельно и суверенно. При этом западные СМИ уже вышли с заголовками о том, что выход Словении из Североатлантического альянса "разрушит милитаристскую догму Европы". Страна лишится необходимости участвовать в "чужих войнах", зато приобретет возможность сохранить ориентацию на построение социального государства.

Американскому лидеру Дональду Трампу пришлось объясняться после публикации в соцсетях своего изображения в образе Иисуса Христа. Он заявил, что это был просто целитель, который помогает людям. Сам пост был удален, когда поднялась волна возмущения от христианских общин. При этом вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс назвал все произошедшее "шуткой" и отметил, что многие люди просто не понимают юмора Трампа.

