14 января, 22:30

Происшествия

Новости регионов: пешеходный мост обрушился в Калужской области

"Московский патруль": рэпер Гуф не признал вину в грабеже на судебном заседании

"Московский патруль": суд отправил под домашний арест косметолога по делу о смерти блогера

"Московский патруль": полиция разоблачила аферистов, предлагающих оформить прописку

"Московский патруль": москвич незаконно пробрался в детский сад ночью

Двоих заблудившихся в лесу мужчин спасли в Орехове-Зуеве

Рэпер Гуф не признал вину в грабеже на судебном заседании

Рэпер Гуф прибыл в Наро-Фоминский суд по делу о грабеже

Главврача и завотделением задержали в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

СК задержал главврача и завотделением реанимации новокузнецкого роддома

Пешеходный мост обрушился в городе Таруса в Калужской области. Подвесная конструкция не выдержала нагрузки от скопившегося снега и рухнула вниз. В настоящее время региональная прокуратура проводит проверку по факту ЧП. По словам местных властей, подрядчик должен будет восстановить мост по гарантии.

В Красноярске проходит конкурс "Волшебный лед Сибири". Первая часть мероприятия состояла из детского и семейного этапов, а также конкурса молодых ледовых скульпторов. Сейчас свои шедевры создают десятки команд профессионалов из России и других стран. Тематика работ охватывает широкий спектр направлений, включая реализм и абстракцию.

Жители Камчатки оказались заперты в своих домах из-за снежного шторма. Например, подъезд одного многоквартирного дома был полностью засыпан снегом до второго этажа, из-за чего жильцы не смогли отправиться на работу. При этом синоптики предупреждают о новом циклоне, надвигающемся на регион.

