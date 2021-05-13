Состояние "казанского стрелка" оценят ведущие московские судебные психиатры

Казанского стрелка Ильназа Галявиева привезут в Москву. Психолого-психиатрическую экспертизу ему будут проводить в институте имени Сербского. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в следственных органах.

Галявиев арестован на 2 месяца. Из его показаний следует, что молодой человек не раскаивается, но виновным себя признает.

Накануне стало известно, что год назад ему диагностировали заболевание головного мозга. По материалам следствия, он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей. На учете у психиатра или нарколога Галявиев не состоял.

Московским экспертам предстоит оценить вменяемость молодого человека. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.