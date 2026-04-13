В Геленджике загорелась площадка картинга в парке аттракционов

В Геленджике загорелась площадка картинга на территории парка аттракционов, после чего огонь перекинулся на соседнее офисное здание. На место прибыли оперативные службы, информация о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания и точные масштабы ущерба выясняются.

В Новгородской области вводят особый противопожарный режим из-за сложной ситуации с природными пожарами – сейчас их насчитывается более 190. На прошлой неделе из-за огня уже погибли и пострадали люди. В регионе вводятся дополнительные ограничения, включая запрет на разведение костров и в некоторых случаях на посещение лесов.

В Дагестане задержали главу местного водоканала после того, как более 50 человек, включая 27 детей, обратились к врачам с острой кишечной инфекцией. Причиной могло стать употребление некипяченой воды из системы водоснабжения. Расследование уголовного дела продолжается, госпитализированные находятся под наблюдением врачей.

