ДТП стало причиной затора на Калужском шоссе в ТиНАО

Дорожно-транспортное происшествие стало причиной затора на Калужском шоссе в ТиНАО. "ВАЗ" выехал на встречку, где столкнулся с Toyota, сообщили в Госавтоинспекции по Москве.

В результате аварии "ВАЗ" развернуло, от сильного удара в бок кузов сильно деформировался, водитель и пассажир погибли. У Toyota повреждения менее значительные, но по капоту заметно, каким серьезным было столкновение.

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