Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 23:15

Происшествия

ДТП стало причиной затора на Калужском шоссе в ТиНАО

ДТП стало причиной затора на Калужском шоссе в ТиНАО

"Безопасный город": москвичка оказалась на операционном столе после квеста

Новости регионов: житель Самарской области попытался ограбить банкомат

Новости регионов: сотрудники МЧС проводят учения в пяти регионах России

В Москве разбираются в причинах смерти 22-летней артистки цирка

Новости регионов: пожар произошел в Цемесской роще в Новороссийске

Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ

Новости мира: сильный взрыв прогремел в центре китайского города Саньхэ

Новости регионов: неизвестные подожгли Цемесскую рощу в Новороссийске

Новости мира: неизвестный захватил заложников в автобусе в Бразилии

Дорожно-транспортное происшествие стало причиной затора на Калужском шоссе в ТиНАО. "ВАЗ" выехал на встречку, где столкнулся с Toyota, сообщили в Госавтоинспекции по Москве.

В результате аварии "ВАЗ" развернуло, от сильного удара в бок кузов сильно деформировался, водитель и пассажир погибли. У Toyota повреждения менее значительные, но по капоту заметно, каким серьезным было столкновение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика