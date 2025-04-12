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Новости

12 апреля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: кафе и павильоны загорелись на рынке КрасТЭЦ в Красноярске

Новости регионов: кафе и павильоны загорелись на рынке КрасТЭЦ в Красноярске

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На рынке КрасТЭЦ в Красноярске горят кафе и павильоны. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. МЧС уже увеличило группировку спасателей, работающих на месте, вдвое. Тушение осложняет сильный ветер.

Тем временем апрельские метели продолжают идти в Крыму. Температура воздуха там составляет всего 3 градуса, вместо нормальных плюс 20. Вдобавок к этому, в горных районах выпало рекордное количество осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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