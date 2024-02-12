Новости мира: пожар произошел в парке развлечений в Швеции

Порядка 12 человек пострадали во время пожара в самом большом парке развлечений в Швеции. Из-за сильного задымления жителей города Гетеборга попросили оставаться дома и закрыть окна и двери. Эвакуированы расположенные рядом отель и офисы. Как пишут местные СМИ, аквапарк открыли недавно, а его строительство обошлось больше чем в миллиард долларов.

Град накрыл территории Арабских Эмиратов и Омана. Вместе с градом идут дожди. Также в Омане сообщают о самом большом количестве осадков за 12 месяцев.

Тысячи жителей Исландии остались без горячей воды, а местами и без отопления, из-за извержения вулкана. Специалисты пытаются остановить магму с помощью экскаваторов. Инфраструктура городов из-за повышенной активности вулканов страдает уже третий раз за последние два месяца.

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