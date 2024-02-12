Новости регионов: самолет в Сочи развернули перед взлетом из-за неисправности на борту

Рейс "Аэрофлота" отменили в Сочи перед взлетом из-за неисправности на борту. Данные о переносе вылета появились на онлайн-табло авиакомпании.

По предварительной информации, перед взлетом в Москву в самолете начались неполадки с освещением. Из-за этого судно развернули на посадочную полосу. Ожидается, что самолет вылетит с опозданием на три часа.

Тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области. По данным транспортной прокуратуры, машинист локомотива выехал на красный свет. В результате аварии 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. Вагоны были пустые. Никто не пострадал и угрозы экологической безопасности нет.

К месту происшествия направили восстановительные поезда. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Почти 175 пять тысяч человек остались без света в Ростовской области. Произошло это из-за снега и льда, которые попали на линии электропередачи.

Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что из-за выведенных из строя подстанций несколько десятков школ перевели на дистанционное обучение. И больше 100 детских садов в регионе закрыты. Энергетики работают круглосуточно, однако до сих пор без воды и света остаются около 54 тысяч жителей.

Несколько автобусных рейсов отменили в Воронеже из-за ледяного дождя. Об этом сообщили местные жители и указали, что передвигаться пешком по городу невозможно.

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