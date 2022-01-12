Подозреваемый в убийстве муниципального депутата задержан в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве муниципального депутата Валентина Розина. Кадры того, как это было, попали в Сеть.

Задержали предполагаемого злоумышленника инспекторы ГИБДД. В Розина стреляли 11 января. Он скончался в реанимации, но успел сообщить, кто в него стрелял. Известно, что это бригадир его компании.

По предварительной версии, между мужчинами был давний конфликт, а накануне убийства депутат обещал уволить подчиненного. Также известно, что подозреваемый ранее был судим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.