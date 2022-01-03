Украинского режиссера задержали в Италии по запросу РФ – МИД Украины

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Главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России, сообщает интернет-издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"В итальянском Неаполе по запросу России 17 декабря был задержан главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время он находится под стражей, ему предоставили адвоката.

Ранее сообщалось, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Операция состоялась во время тайной встречи между мужчинами. Их задержали сразу после передачи секретных документов итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

