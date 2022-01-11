В школе на Чукотке объяснили приготовление запеканки для учеников с помощью дрели

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Творожную запеканку для детей Центра образования села Лаврентия на Чукотке приготовили с помощью новой дрели, поскольку промышленный миксер был сломан, заявила секретарь школы.

"Что она строительная, я не могу сказать. Но эта насадка была тоже новая. Это был единичный случай, здесь получилось так, что сразу на следующий день пришел мастер, отремонтировали обычный миксер, все нормально", – сказала она "360".

О произошедшем сообщил сотрудник школы. Позже, по словам секретаря, он был уволен за нарушение дисциплины, а в отношении директора возбудили административное дело.

Ранее прокуратура провела проверку после того, как в соцсетях появились фотографии, на которых запечатлен процесс приготовления творожной запеканки. Специалисты установили, что посуда выполнена из алюминия, а размешивали творожную массу электрической дрелью.

По результатам рассмотрения материалов дела руководитель центра, а также юридическое лицо оштрафовали на 3 и 110 тысяч рублей соответственно.

