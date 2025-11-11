Форма поиска по сайту

11 ноября, 18:15

Происшествия

Ущерб от обрушения в комплексе "Снежком" оценили в 100 миллионов рублей

Ущерб от обрушения части конструкции горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске предварительно оценивается в 100 миллионов рублей. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, все расходы по ремонту поврежденных автомобилей возьмет на себя подрядная организация, проводившая демонтажные работы.

Владельцы пострадавших автомобилей уже начали обращаться в полицию с заявлениями и фото-доказательствами повреждений. Возмещение ущерба будет производиться в соответствии Гражданским кодексом, а владельцы машин с полисами КАСКО могут обратиться за выплатами в свои страховые компании.

