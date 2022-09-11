Водитель каршеринга попал в ДТП на юге Москвы

На Ореховом бульваре произошла авария с машиной каршеринга. Водитель задел три припаркованных автомобиля, вылетел на тротуар, после чего арендованный автомобиль перевернулся на бок.

По словам очевидцев, мужчина сначала сбежал с места ДТП, но в итоге его все же задержали. Выяснилось, что прав у водителя не было, а сам он был еще и нетрезв.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.