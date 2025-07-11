Новости регионов: в Дагестане выросло число отравившихся питьевой водой

В Дагестане выросло число зарегистрированных случаев отравления питьевой водой. За последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции к врачам обратились 372 человека, большинство из них дети, сообщил Минздрав региона. В больницах остаются 97 пациентов.



Сильный пожар произошел на складе в ростовском Семикаракорске. Помещение расположено за торговым центром. Местные жители рассказали, что дым виден издалека. Как сообщили в МЧС, огонь быстро распространился. Пламя охватило почти 900 квадратов. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о причине возгорания пока уточняется.

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