Около станции метро "Курская" сняли оцепление после проверки подозрительной сумки

На Земляном Валу сняли оцепление после того, как проверили подозрительную сумку. 11 мая около двух часов было перекрыто пространство у одного из отделений банка рядом со станцией метро "Курская".

Полицию вызвали из-за того, что к перилам был прицеплен подозрительный предмет. За полицейскими приехали следователи, а затем стали ждать саперов и кинологов. В итоге ничего странного или опасного внутри сумки не оказалось. Сейчас проход открыт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.