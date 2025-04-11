Новости регионов: в Комсомольске-на-Амуре проверяют НПЗ после пожара

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура начала проверку после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Огонь вспыхнул в колонне технологической установки. Возгорание удалось локализовать, разлива нефтепродуктов не произошло. Никто не пострадал, на месте работают специалисты и ведется экологический мониторинг.

В Краснодарском крае Роспотребнадзор выявил загрязнение нефтепродуктами на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района. Проверки проводились с февраля по апрель, было взято 8 тысяч проб. Несмотря на работы МЧС и волонтеров, загрязнение сохраняется. При этом пляжи в Сочи, Туапсе, Геленджике и Крыму признаны чистыми.

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