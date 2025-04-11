Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 12:30

Происшествия

Новости регионов: в Комсомольске-на-Амуре проверяют НПЗ после пожара

Новости регионов: в Комсомольске-на-Амуре проверяют НПЗ после пожара

Предприниматель и трое полицейских задержаны по делу о даче взятки в Москве

Проливные дожди и грозы в Индии унесли жизни более 70 человек

Число погибших при крушении батискафа в Египте выросло до 7 человек

ДТП произошло на Ленинградском шоссе

Новости мира: шесть человек погибли при крушении вертолета в США

Такси и пассажирский автобус столкнулись на юго-востоке Москвы

Новости регионов: уголовное дело заведено после нападения на полицейских в Обнинске

"Московский патруль": посетитель столичного ресторана кинул тарелку в голову охранника

"Московский патруль": врачи борются за жизнь собаки, в которую выстрелили из ружья

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура начала проверку после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Огонь вспыхнул в колонне технологической установки. Возгорание удалось локализовать, разлива нефтепродуктов не произошло. Никто не пострадал, на месте работают специалисты и ведется экологический мониторинг.

В Краснодарском крае Роспотребнадзор выявил загрязнение нефтепродуктами на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района. Проверки проводились с февраля по апрель, было взято 8 тысяч проб. Несмотря на работы МЧС и волонтеров, загрязнение сохраняется. При этом пляжи в Сочи, Туапсе, Геленджике и Крыму признаны чистыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарэкологиярегионывидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика