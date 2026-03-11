Форма поиска по сайту

11 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: полицейский автомобиль протаранил жилой дом в Сиднее

Новости мира: полицейский автомобиль протаранил жилой дом в Сиднее

В Сиднее полицейский автомобиль протаранил жилой дом. Правоохранители спешили на срочный вызов, но не справились с управлением и разрушили часть фасада. Никто не пострадал. На инцидент могли не обратить внимания, если бы полиция не протаранила этот дом уже второй раз за год.

Ливни во Франции не прекращаются больше месяца. Потоки воды обрушились на департамент Вар на юге страны. Несколько магистралей пришлось перекрыть из-за подтоплений. Не работают школы, в городе Йер власти создали кризисный штаб. Столь мощных осадков во Франции не было за всю историю метеонаблюдений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

