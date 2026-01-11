Форма поиска по сайту

11 января, 09:45

Происшествия

В Таиланде 18-летняя россиянка погибла в результате крушения катера

Новости мира: природные пожары охватили Австралию

Россиянка погибла в результате крушения катера в Таиланде

Львицу, изъятую у блогера в Москве, назвали Шейлой

Новости мира: в Риме прошло шествие в поддержку Венесуэлы

Лавина сошла на туристов на горнолыжном курорте в Грузии

Пожар произошел на борту самолета Москва – Ереван

Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кишечной инфекции на курорте Шерегеш

Лавина сошла на группу туристов в горах Грузии

В Москве девушка сломала поясничный позвонок, когда каталась с горки

Погибшей россиянкой в результате крушения катера в Таиланде стала 18-летняя Елизавета Старых. Об этом сообщает тайская пресса. Более 10 туристов получили травмы. Сколько среди них россиян, на данный момент уточняется.

Катер с русскоговорящими пассажирами затонул у Пхукета после столкновения с рыболовным траулером. Авария произошла у острова Ко Кай. Скоростная лодка врезалась в траулер. На борту находились 52 туриста и три члена экипажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

