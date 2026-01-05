Россиян нет в списке погибших при пожаре в Швейцарии

Фото: AP Photo/Baz Ratner

Граждане РФ не оказались в списке погибших в результате пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана. Об этом свидетельствуют данные полиции кантона Вале.

Правоохранители идентифицировали личности всех жертв пожара. В списке оказались граждане Бельгии, Швейцарии, Франции, Италии и Португалии, а также одна девушка с тройным гражданством – Британия, Франция и Израиль.

Огонь в баре Constellation вспыхнул в новогоднюю ночь. В результате погибли около 40 человек, еще 100 получили ранения.

Все жертвы были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека. Позже стало известно, что причиной возгорания стала петарда, направленная в подвесной потолок.

Власти Швейцарии решили объявить 9 января днем национального траура после пожара в баре. В этот день в 14:00 во всех церквях страны зазвонят колокола. Запланированы минута молчания и мемориальная церемония.