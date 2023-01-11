Разгерметизация цистерны с дизельным топливом стала причиной пожара в ТиНАО

Пожар в цистерне перекинулся на шесть автомобилей на улице Бориса Пастернака во Внуковском в ТиНАО. Разгерметизация цистерны с дизельным топливом стала причиной происшествия, сообщили в МЧС. Всего площадь пожара оценили в 300 квадратов.

Прокуратура проводит доследственную проверку. По предварительным данным, было обнаружено превышение предельно-допустимых значений загрязняющих веществ в реке Алешинка, которая протекает неподалеку от места ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.