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Происшествия

Разгерметизация цистерны с дизельным топливом стала причиной пожара в ТиНАО

Разгерметизация цистерны с дизельным топливом стала причиной пожара в ТиНАО

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Пожар в цистерне перекинулся на шесть автомобилей на улице Бориса Пастернака во Внуковском в ТиНАО. Разгерметизация цистерны с дизельным топливом стала причиной происшествия, сообщили в МЧС. Всего площадь пожара оценили в 300 квадратов.

Прокуратура проводит доследственную проверку. По предварительным данным, было обнаружено превышение предельно-допустимых значений загрязняющих веществ в реке Алешинка, которая протекает неподалеку от места ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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